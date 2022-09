Vietnam: almeno 12 morti e 7 feriti per l'incendio di un karaoke (Di mercoledì 7 settembre 2022) Hanoi, 7 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) - almeno 12 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo l'incendio avvenuto ieri notte in un bar karaoke nella provincia di Binh Duong, nel sud del Vietnam. L'incendio è scoppiato intorno alle 21 (ora locale) nel bar karaoke An Phú,nella città di Thuan An. Più precisamente, al secondo e al terzo piano, diffondendosi rapidamente attraverso la schiuma insonorizzante con cui erano rivestite le pareti, secondo 'Vietnam News '. Le uscite del bar karaoke, che dispone di 29 sale e una superficie costruita di oltre 1.500 mq, erano chiuse quando è scoppiato l'incendio e fra i molti clienti e il personale si è diffuso il panico, a causa del quale decine di persone, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Hanoi, 7 set. (Dpa/Europa Press/Adnkronos) -12 persone sono morte e 7 sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo l'avvenuto ieri notte in un barnella provincia di Binh Duong, nel sud del. L'è scoppiato intorno alle 21 (ora locale) nel barAn Phú,nella città di Thuan An. Più precisamente, al secondo e al terzo piano, diffondendosi rapidamente attraverso la schiuma insonorizzante con cui erano rivestite le pareti, secondo 'News '. Le uscite del bar, che dispone di 29 sale e una superficie costruita di oltre 1.500 mq, erano chiuse quando è scoppiato l'e fra i molti clienti e il personale si è diffuso il panico, a causa del quale decine di persone, ...

