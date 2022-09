VIDEO Vuelta a España 2022 | highlights e sintesi diciassettesima tappa | Uran vince al Monasterio de Tentudía | Mas ci prova ma Evenepoel tiene

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Si torna con le ruote verso l’alto alla. La, con arrivo alde, premia Rigoberto(EF Education-Easypost), entrato nella fuga giusta del mattino regolando negli ultimi metri Quentin Pacher (Groupama-FDJ) e Jesus Herrada (Cofidis) e salendo al nono posto della classifica generale. Sin dal mattina va via il tentativo da lontano di 13 elementi, tra cui il nostro Alessandro De Marchi (Israel – Premier Tech, settimo alla fine), con il gruppo maglia rossa di Remco(Quick-Step Alpha Vinyl) che lascia fare. Negli ultimi 30 chilometri il più attivo è Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), che approccia l’ultima salita in testa, ma viene ripreso nell’ultimo chilometro da ...

