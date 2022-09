VIDEO Italia-Francia 3-2 | Mondiali volley | highlights e sintesi Palpitante successo al tie-break per gli azzurri

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 settembre 2022) L’è in semifinale ai Campionati del Mondo di pallavolo maschile 2022. Grazie ad un’incredibile prestazione contro i Campioni Olimpici della, glientrano nelle prime quattro per la prima volta dopo 12 anni e proveranno a giocarsi una prestigiosissima medaglia iridata. Dopo essere stati in svantaggio di set sia sullo 0-1 che sull’1-2, Simone Giannelli e compagni sono riusciti a trovare la forza per rimontare e lanciarsi in un tiepoi dominato dal primo all’ultimo punto. Yuri Romanò grandissimo protagonista di un match in cui tutti hanno offerto una prestazione straordinaria. Dagli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia e la loro solidità al controllo della difesa e della ricezione del libero Fabio Balaso, passando per i centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi, tosti a muro e ...