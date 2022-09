Verità e leggende attorno all’oro bianco

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Quelli di zucchero non sono gli unici granelli bianchi a essere sotto i riflettori delle nostre cucine: sul patibolo accanto allo zucchero raffinato troviamo anche il sale estratto dalle miniere o qualunque altra variante che non sia venduta come “integrale”, incapace di reggere il confronto con il miracoloso sale dell’Himalaya, tanto per citare un esempio. Ma come possiamo orientarci tra gli scaffali del supermercato, dove accanto alle classiche scatole di cartone troviamo appariscenti barattolini contenenti cristalli rossi, grigi e neri? Grosso, fino o di Maldon? Il segreto sta nel comprendere cosa stiamo acquistando e farne buon uso, in cucina come a tavola. Molte mamme ci hanno insegnato a usare il sale grosso per l’acqua della pasta o per sughi e minestre, e quello fino per carne, pesce e verdura, e per le aggiustatine dell’ultimo momento a gusto e piacimento dei commensali. Ci ...