(Di mercoledì 7 settembre 2022) Sabato 17 settembre si apriranno i battentistagione di, il programmarete ammiraglia Mediaset condotto da: quali saranno le prime ospiti? In vista del ritorno in pista delVip, la padrona di Casadue volti che, tra qualche giorno, vedremo molto spesso.prima del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Verissimo “anticipa” il Grande Fratello Vip 7: ecco chi ospiterà Silvia Toffanin per il debutto della nuova edizion… -

... decide di esporsi e di rivelare ala sua versione: una smentita con annessa accusa di ... In un anonimo lunedì di inizio luglio, Dagospiala notizia del comunicato congiunto che mai ...A tal proposito, TvBloguna novità eccezionale. Non ci crederete! La Talpa, clamorosa ...ovvero Silvia Toffanin ! Da anni la 42enne veneta è ormai una colonna dell'azienda e col suo...Mentre si sa ancora pochissimo della trama della nuova stagione, un nuovo video dal set ci dà forse qualche indizio.Verissimo "anticipa" il Grande Fratello Vip 7: ecco chi ospiterà Silvia Toffanin per il debutto della nuova edizione in onda su Canale 5.