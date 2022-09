Venezia79, “La bambola di pezza”: musica di Carl Brave nel corto con Claudia Gerini (Di mercoledì 7 settembre 2022) Presentato alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia La bambola di pezza con la partecipazione di Carl Brave che ha realizzato la traccia musicale che accompagna la storia. Un corto sull’adescamento online che vede sul set Maria Sole Pollio, GianCarlo Commare, Tommaso Cassissa, Ludovica Coscione e Claudia Gerini. Regia di Nicola Conversa. Che cos’è il grooming online? E’ un processo lento, interattivo in cui il cyber predatore sviluppa una relazione intima e duratura con la vittima, con lo scopo di realizzare attività di natura sessuale o di sfruttamento di vario tipo. Il processo inizia con il “prendersi cura” della vittima, un’azione chiave se non centrale nel cortometraggio presentato alla ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 7 settembre 2022) Presentato alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Ladicon la partecipazione diche ha realizzato la tracciale che accompagna la storia. Unsull’adescamento online che vede sul set Maria Sole Pollio, Giano Commare, Tommaso Cassissa, Ludovica Coscione e. Regia di Nicola Conversa. Che cos’è il grooming online? E’ un processo lento, interattivo in cui il cyber predatore sviluppa una relazione intima e duratura con la vittima, con lo scopo di realizzare attività di natura sessuale o di sfruttamento di vario tipo. Il processo inizia con il “prendersi cura” della vittima, un’azione chiave se non centrale nelmetraggio presentato alla ...

