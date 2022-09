Venezia, ruba motoscafo - taxi e sfreccia nel Canal Grande: fermato dai vigili. 'Avevo il biglietto' (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un turista belga , pare con problemi mentali, ha scatenato il panico a Venezia dopo aver rubato un motoscafo taxi per sfrecciare dall'aeroporto di Tessera al centro della città, ovviamente via acqua, ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un turista belga , pare con problemi mentali, ha scatenato il panico adopo averto unperre dall'aeroporto di Tessera al centro della città, ovviamente via acqua, ...

