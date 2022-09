Venezia 79, Tilda Swinton spiazza tutti con il taglio di capelli giallo fluo: ecco il significato dietro questo look (Di mercoledì 7 settembre 2022) Diamoci un taglio e tingiamoci di giallo. Tilda Swinton appare al Lido di Venezia e lascia come sempre a bocca aperta. L’attrice britannica 61enne, protagonista del film in Concorso per il leone d’oro, The eternal daughter, è apparsa sul red carpet con una nuova sbarazzina acconciatura: un pixie cut giallo fluo che ha incantato i fan. Dapprima è apparsa per i fotografi in conferenza stampa con camicia blu larga a righine bianche e blu di Loewe e pantaloni rossi da tuta rossi con banda carabinieresca bianca ai lati: una combinazione di colori che richiama intenzionalmente quelli (il giallo e il blu) della bandiera Ucraina. “È un onore indossare la bandiera ucraina”, ha detto l’attrice in conferenza stampa. Poi, sulla passerella serale davanti al Palazzo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) Diamoci une tingiamoci diappare al Lido die lascia come sempre a bocca aperta. L’attrice britannica 61enne, protagonista del film in Concorso per il leone d’oro, The eternal daughter, è apparsa sul red carpet con una nuova sbarazzina acconciatura: un pixie cutche ha incantato i fan. Dapprima è apparsa per i fotografi in conferenza stampa con camicia blu larga a righine bianche e blu di Loewe e pantaloni rossi da tuta rossi con banda carabinieresca bianca ai lati: una combinazione di colori che richiama intenzionalmente quelli (ile il blu) della bandiera Ucraina. “È un onore indossare la bandiera ucraina”, ha detto l’attrice in conferenza stampa. Poi, sulla passerella serale davanti al Palazzo ...

