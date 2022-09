Venezia 79: Il Signore delle formiche e il tema dell’omosessualità (Di mercoledì 7 settembre 2022) Life&People.it Nella splendida cornice del Lido, è stato presentato al Festival del Cinema di Venezia 79 il nuovo film di Gianni D’Amelio, La nostra recensione del film Il Signore delle formiche, pellicola con protagonisti Elio Germano, Luigi Lo Cascio e Leonardo Maltese che affronta il delicato caso Braibanti, un evento di cronaca che sconvolse gli equilibri della comunità intellettuale capitolina a metà degli anni ’60. La trama Il film (proprio come la vicenda originale) è ambientato verso la fine degli anni Sessanta nella Capitale e racconta di un processo che, a quei tempi, fece parecchio scalpore. Protagonista, suo malgrado, fu il drammaturgo Aldo Braibanti, poeta condannato a ben nove anni di carcere con l’accusa di plagio. Con questo termine, che alcuni potrebbero confondere con altri reati, si fa in realtà ... Leggi su lifeandpeople (Di mercoledì 7 settembre 2022) Life&People.it Nella splendida cornice del Lido, è stato presentato al Festival del Cinema di79 il nuovo film di Gianni D’Amelio, La nostra recensione del film Il, pellicola con protagonisti Elio Germano, Luigi Lo Cascio e Leonardo Maltese che affronta il delicato caso Braibanti, un evento di cronaca che sconvolse gli equilibri della comunità intellettuale capitolina a metà degli anni ’60. La trama Il film (proprio come la vicenda originale) è ambientato verso la fine degli anni Sessanta nella Capitale e racconta di un processo che, a quei tempi, fece parecchio scalpore. Protagonista, suo malgrado, fu il drammaturgo Aldo Braibanti, poeta condannato a ben nove anni di carcere con l’accusa di plagio. Con questo termine, che alcuni potrebbero confondere con altri reati, si fa in realtà ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - tiscalinotizie : Luigi Lo Cascio racconta Il Signore delle Formiche, il film di Gianni Amelio, in concorso alla Mostra di Venezia, c… - SOLELUNA212 : RT @diredonnait: “Il signore delle formiche”, Tommaso Zorzi e il viso rigato di lacrime a Venezia - Giulia48113895 : RT @diredonnait: “Il signore delle formiche”, Tommaso Zorzi e il viso rigato di lacrime a Venezia - Simona49488483 : RT @diredonnait: “Il signore delle formiche”, Tommaso Zorzi e il viso rigato di lacrime a Venezia -