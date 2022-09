Venezia 79, il divo Hugh Jackman alle prese con i problemi di salute mentale del figlio in “The Son” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla depressione alle patologie cardiache: anche la salute è un tema forte della 79esima Mostra del cinema di Venezia in programma nella città lagunare fino al 10 settembre. Al Lido è sbarcato il divo Hugh Jackman, il mutante “Wolverine” protagonista di “The Son”, film in concorso diretto da Florian Zeller. Il regista è lo stesso di “The father”: lì si parlava di demenza, stavolta di depressione, sempre sofferenza mentale. Il film d’esordio era ispirato alla malattia della nonna del regista e drammaturgo francese, questa storia “comes from a personal place”, arriva da emozioni che Zeller ha conosciuto nella sua vita. “E’ una riflessione sul senso di colpa, sui legami familiari e, in ultima analisi, sull’amore” dice il regista. L’attore australiano ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla depressionepatologie cardiache: anche laè un tema forte della 79esima Mostra del cinema diin programma nella città lagunare fino al 10 settembre. Al Lido è sbarcato il, il mutante “Wolverine” protagonista di “The Son”, film in concorso diretto da Florian Zeller. Il regista è lo stesso di “The father”: lì si parlava di demenza, stavolta di depressione, sempre sofferenza. Il film d’esordio era ispirato alla malattia della nonna del regista e drammaturgo francese, questa storia “comes from a personal place”, arriva da emozioni che Zeller ha conosciuto nella sua vita. “E’ una riflessione sul senso di colpa, sui legami familiari e, in ultima analisi, sull’amore” dice il regista. L’attore australiano ...

