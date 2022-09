Venezia 79: Hugh Jackman, conferenza The Son con Laura Dern, Vanessa Kirby e Florian Zeller (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema di Venezia 2022 ecco la conferenza stampa del film The Son con il regista Florian Zeller e i protagonisti Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby È stato presentato questa mattina in conferenza stampa, The Son di Florian Zeller, in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di Venezia. Presenti alla conferenza gli attori Hugh Jackman, Vanessa Kirby, Laura Dern e Zen McGrath. Una domanda per Florian. Hai fatto una transizione così di successo dal teatro al cinema. Questo significa che rinuncerai al ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dalla Mostra del Cinema di2022 ecco lastampa del film The Son con il registae i protagonistiÈ stato presentato questa mattina instampa, The Son di, in concorso alla 79ª Mostra del Cinema di. Presenti allagli attorie Zen McGrath. Una domanda per. Hai fatto una transizione così di successo dal teatro al cinema. Questo significa che rinuncerai al ...

ironxnat : RT @C4STLECULT: hugh jackman arrivato a venezia praticamente per sterminare la popolazione italiana perché non è possibile che va in giro c… - C4STLECULT : hugh jackman arrivato a venezia praticamente per sterminare la popolazione italiana perché non è possibile che va i… - inmetamorphosi : le mie amiche a due metri da hugh a venezia che mi mandano le foto ?? - zazoomblog : Venezia 79The son verso il Leone d’Oro: il film con Hugh Jackman sul rapporto padre-figlio è da raffinato pugno nel… - Tg3web : Presentato alla Mostra del cinema di Venezia 'The Son', di Florian Zeller, protagonisti Hugh Jackman e Laura Dern.… -