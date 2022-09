Venezia 79, Gianni Amelio e il caso Braibanti: “Gay? Oggi come allora c’è violenza contro i diritti delle persone, ma con forme diverse” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono partito da una storia ingiustamente dimenticata, quella di Aldo Braibanti, un intellettuale che ebbe la sola colpa di amare il mondo, i rapporti umani, di parlare di civiltà partendo addirittura dalla società delle formiche”. Sono le parole del regista Gianni Amelio, che al Festival di Venezia presenterà “Il signore delle formiche”, sul caso di Aldo Braibanti. “Ho tirato fuori questa storia perché sentivo che c’era una risonanza nell’Oggi, nella violenza contro i diritti degli esseri umani. La persona va difesa, dobbiamo avere il coraggio di dire no. Il ragazzo di Braibanti, Ettore, non voleva il male di nessuno. Fu rinchiuso in un manicomio e lo curarono da una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Sono partito da una storia ingiustamente dimenticata, quella di Aldo, un intellettuale che ebbe la sola colpa di amare il mondo, i rapporti umani, di parlare di civiltà partendo addirittura dalla societàformiche”. Sono le parole del regista, che al Festival dipresenterà “Il signoreformiche”, suldi Aldo. “Ho tirato fuori questa storia perché sentivo che c’era una risonanza nell’, nelladegli esseri umani. La persona va difesa, dobbiamo avere il coraggio di dire no. Il ragazzo di, Ettore, non voleva il male di nessuno. Fu rinchiuso in un manicomio e lo curarono da una ...

Tg3web : È 'Il signore delle formiche', di Gianni Amelio, il quarto film italiano in concorso alla Mostra del cinema di Vene… - EasyofficeBO : Il cinema dell’Emilia-Romagna al Lido di Venezia: da “Il Signore delle formiche” di Gianni Amelio ai restauri della… - comunevenezia : #CircuitoCinema | #Venezia79 ?? Torna #CircuitoCinema in Mostra per i film della 79. Mostra Internazionale del… - docdestu : il regista Gianni Amelio,noto gay, ha fatto un film su non so quale gay degli anni ‘60, lo ha presentato a un festi… - vatenacttencass : Gianni Amelio alla Mostra con il caso Braibanti: 'Alle elezioni pensate ai diritti, non solo all'economia'… -