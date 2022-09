Venezia 2022, Hugh Jackman nel nome del figlio (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “In The Father la scena era la storia, per portare lo spettatore in un luogo specifico, il cervello del personaggio, era un’esperienza molto soggettiva. Qui è molto più lineare la questione, diretta, bisognava andare dritti sull’argomento, affrontarlo, raccontare la storia dai vari punti di vista, quello del padre, della madre, delle persone che circondano questo adolescente: cercare di entrare nella sua testa ma rendersi conto che è impossibile farlo”. Dopo l’acclamato ‘The Father’, Florian Zeller esordisce in concorso a Venezia con ‘The Son’, altro film tratto da una sua pièce teatrale, dramma che segue una famiglia in lotta per tornare unita dopo essersi sfasciata. ‘The Son’ è incentrato su Peter (Hugh Jackman), la cui vita frenetica con il figlio appena nato e la nuova ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos/Cinematografo.it) – “In The Father la scena era la storia, per portare lo spettatore in un luogo specifico, il cervello del personaggio, era un’esperienza molto soggettiva. Qui è molto più lineare la questione, diretta, bisognava andare dritti sull’argomento, affrontarlo, raccontare la storia dai vari punti di vista, quello del padre, della madre, delle persone che circondano questo adolescente: cercare di entrare nella sua testa ma rendersi conto che è impossibile farlo”. Dopo l’acclamato ‘The Father’, Florian Zeller esordisce in concorso acon ‘The Son’, altro film tratto da una sua pièce teatrale, dramma che segue una famiglia in lotta per tornare unita dopo essersi sfasciata. ‘The Son’ è incentrato su Peter (), la cui vita frenetica con ilappena nato e la nuova ...

TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - MattinoDiVerona : Mostra di Venezia, da Love in the Villa a Natale all’improvviso, ecco come il cinema fa marketing Leggi tutto:… - CinemApp_Cinema : Call of God, l'ultimo dono del regista è un doloroso tentativo di introspezione. Presentato Fuori Concorso alla Mos… -