Venezia 2022, Florence Pugh porta la nonna sul red carpet: "È stato il momento più speciale di sempre" (FOTO) (Di mercoledì 7 settembre 2022) Florence Pugh ha recentemente parlato di sua nonna, rivelando che posare con lei sul red carpet del Festival di Venezia 'è stato il momento più speciale che abbia mai vissuto'. Florence Pugh e sua nonna hanno incantato tutti alla Mostra del Cinema di Venezia 2022: questo martedì l'attrice ha pubblicato quattro FOTO sulla propria pagina Instagram, che la immortalano assieme a sua nonna sul tappeto rosso, omaggiando la sua "Granzo Pat". Nella didascalia delle immagini la Pugh ha scritto: "Vorrei iniziare da qui: qualche mese fa mia nonna mi ha detto che non si era preoccupata di rinnovare il passaporto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 settembre 2022)ha recentemente parlato di sua, rivelando che posare con lei sul reddel Festival di'èilpiùche abbia mai vissuto'.e suahanno incantato tutti alla Mostra del Cinema di: questo martedì l'attrice ha pubblicato quattrosulla propria pagina Instagram, che la immortalano assieme a suasul tappeto rosso, omaggiando la sua "Granzo Pat". Nella didascalia delle immagini laha scritto: "Vorrei iniziare da qui: qualche mese fa miami ha detto che non si era preoccupata di rinnovare il passaporto ...

