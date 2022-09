Venezia 2022, Ana De Armas è arrivata: il Lido rivive il mito di Marilyn (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il cast di ‘Blonde’ è sbarcato al Lido, con Ana De Armas presa d’assalto da fotografi e cameramen già all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior. Preceduto dalle polemiche sull’accento della protagonista e attesissimo dai fan di Marilyn Monroe in tutto il mondo, il film arriva domani in prima mondiale e in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, per poi approdare su Netflix il 23 settembre. Dopo la pubblicazione a fine luglio del trailer definitivo del film, alcuni fan di Marilyn avevano avanzato critiche sull’accento cubano di Ana de Armas che, secondo alcuni, allontanerebbe troppo l’interpretazione dell’attrice dal caratteristico tono di voce della diva degli anni ’50 e ’60. Il film, prodotto dalla Plan B di Brad Pitt e da Netflix, vede nel cast anche Adrien Brody ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il cast di ‘Blonde’ è sbarcato al, con Ana Depresa d’assalto da fotografi e cameramen già all’imbarcadero dell’Hotel Excelsior. Preceduto dalle polemiche sull’accento della protagonista e attesissimo dai fan diMonroe in tutto il mondo, il film arriva domani in prima mondiale e in concorso alla Mostra del Cinema di, per poi approdare su Netflix il 23 settembre. Dopo la pubblicazione a fine luglio del trailer definitivo del film, alcuni fan diavevano avanzato critiche sull’accento cubano di Ana deche, secondo alcuni, allontanerebbe troppo l’interpretazione dell’attrice dal caratteristico tono di voce della diva degli anni ’50 e ’60. Il film, prodotto dalla Plan B di Brad Pitt e da Netflix, vede nel cast anche Adrien Brody ...

TgrRaiVeneto : Non solo cinema al Lido. Il giornalista è detenuto in Gran Bretagna. Gli Usa ne chiedono l'estradizione… - IOdonna : Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - SkyTG24 : Can Yaman e Francesca Chillemi alla Mostra del Cinema di Venezia. FOTO - UrszulaRozinsk4 : RT @IOdonna: Ma i due, alla Mostra per la fiction 'Viola come il mare', sono tutt'altro che una coppia - italiaserait : Venezia 2022, Ana De Armas è arrivata: il Lido rivive il mito di Marilyn -