Veneto, il sondaggio choc per il Carroccio: Fdi al 30% doppia la Lega di Salvini (al 14,4 per cento) (Di mercoledì 7 settembre 2022) VENEZIA – Qualche giorno fa a Treviso, Matteo Salvini, di fronte a un pubblico non proprio strabocchevole, aveva detto: "La Lega deve restare primo partito in Veneto e a Treviso". Più un auspicio che una certezza. Poi si era aggrappato a Luca Zaia, con lui sul palco assieme al sindaco Mario Conte (che aveva contestato le scelte dei candidati leghisti in Veneto). "La Lega è l'unica garanzia perché il Veneto ottenga l'autonomia. Il 25 settembre, chi ci sceglierà, abbia bene in testa questo concetto. Giorgia Meloni non può dire nì, sta scritto, è un diritto". Adesso arriva, sotto forma di sondaggi, una doccia fredda per la Lega, che pure in Regione conta sui consensi quasi plebiscitari del governatore. Fratelli d'Italia potrebbero non solo superarla, ma addirittura ...

