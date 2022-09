Vasto incendio in un' azienda petrolchimica nel Milanese | tre feriti

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Paura nel. Unè divampato, questa mattina, in unaa San Giuliano, in via Monferrato, nell'hinterland del capoluogo. Al momento, secondo quanto ...

Le fiamme sono divampate intorno alle 10:45 di mercoledì 7 settembre, sul posto stanno intervenendo i vigili del ...Comiso -intorno alle 23 di notte all' uscita di Comiso, direzione Vittoria: le fiamme, sprigionatesi da una casa e riprese con i telefonini da alcuni vicini, son arrivate a lambire altre ...Fiamme alte decine di metri, esplosioni e una densissima nube di fumo: un grande incendio è divampato a San Giuliano Milanese, periferia sud di Milano, ...Paura nel milanese. Un vasto incendio è divampato, questa mattina, in una azienda petrolchimica a San Giuliano Milanese, in via Monferrato, nell’hinterland del capoluogo. Al momento, secondo quanto ri ...