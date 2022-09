Vanessa Incontrada parla di Giorgia Meloni: ‘Mi fa paura, non amo la sua politica’ (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le elezioni politiche si avvicinano, la campagna elettorale prosegue, ma non mancano di certo i ‘battibecchi’. E sempre più spesso, a finire nel mirino delle polemiche è Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che con le sue dichiarazioni si sta creando sempre più ‘nemiche’, anche e soprattutto nel mondo dello spettacolo. A parlare di lei, ultima in ordine di tempo, Vanessa Incontrada, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha messo nero su bianco il suo pensiero. Cosa ha detto Vanessa Incontrada su Giorgia Meloni Non ha usato mezzi termini Vanessa Incontrada, che ha dichiarato: ‘A me Giorgia Meloni fa paura’. A terrorizzare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 settembre 2022) Le elezioni politiche si avvicinano, la campagna elettorale prosegue, ma non mancano di certo i ‘battibecchi’. E sempre più spesso, a finire nel mirino delle polemiche è, la leader di Fratelli d’Italia che con le sue dichiarazioni si sta creando sempre più ‘nemiche’, anche e soprattutto nel mondo dello spettacolo. Are di lei, ultima in ordine di tempo,, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha messo nero su bianco il suo pensiero. Cosa ha dettosuNon ha usato mezzi termini, che ha dichiarato: ‘A mefa’. A terrorizzare ...

