Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi fa molta paura, sembra un politico del 1920” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo Elodie, anche Vanessa Incontrada si scaglia contro Giorgia Meloni e il “pericolo” che possa diventare la prima premier donna nel nostro Paese. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha detto la sua sulla leader di Fratelli d’Italia, in vista del voto del 25 settembre. L’attrice di origini spagnole ha confessato che Meloni le fa “molta paura” e non condivide le sue idee politiche: “Non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dopo Elodie, anchesi scaglia controe il “pericolo” che possa diventare la prima premier donna nel nostro Paese. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha detto la sua sulla leader di Fratelli d’Italia, in vista del voto del 25 settembre. L’attrice di origini spagnole ha confessato chele fa “” e non condivide le sue idee politiche: “Non amo e non condivido il suo tipo di politica. La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fannore undel ...

