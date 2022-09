Vanessa Incontrada: “Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica” (Di mercoledì 7 settembre 2022) “Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica”. Tra gli artisti che non hanno paura a schierarsi o a dire ciò che pensano in fatto di politica, c’è senza dubbio Vanessa Incontrada. Qualche mese fa lo aveva espresso senza mezzi termini su Instagram, commentando il discorso della leader di Fratelli d’Italia alla convention di Vox, in Spagna, dicendo di provare “orrore” e “paura” per le parole della Meloni. Concetto che ha ribadito in un’intervista al Corriere della Sera, in cui parla dei suoi prossimi impegni in tv e del rapporto con i colleghi. Vanessa Incontrada E IL GIUDIZIO NETTO SULLA ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) “mi fa, non amo e nonil suodi”. Tra gli artisti che non hannoa schierarsi o a dire ciò che pensano in fatto di, c’è senza dubbio. Qualche mese fa lo aveva espresso senza mezzi termini su Instagram, commentando il discorso della leader di Fratelli d’Italia alla convention di Vox, in Spagna, dicendo di provare “orrore” e “” per le parole della. Concetto che ha ribadito in un’intervista al Corriere della Sera, in cui parla dei suoi prossimi impegni in tv e del rapporto con i colleghi.E IL GIUDIZIO NETTO SULLA ...

