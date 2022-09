Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Mi fa molta paura, sembra un politico del 1920” (Di mercoledì 7 settembre 2022) La campagna elettorale in corso non si combatte solo tra leader di partito: molto si fa anche al di fuori dei confini strettamente politici, per così dire, specie quando il dibattito si accende per mano di artisti, di personaggi dello spettacolo o di influencer. Questa volta ad esprimere la propria opinione politica è stata la presentatrice Vanessa Incontrada, che ha detto la sua scagliandosi contro la leader di FdI Giorgia Meloni in un’intervista per il Corriere della Sera a firma di Renato Franco. Ecco le sue parole. Vanessa Incontrada contro Giorgia Meloni: “Mi fa paura, non condivido il suo tipo di politica” Vanessa Incontrada, sempre in prima linea a sostegno del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022) La campagna elettorale in corso non si combatte solo tra leader di partito: molto si fa anche al di fuori dei confini strettamente politici, per così dire, specie quando il dibattito si accende per mano di artisti, di personaggi dello spettacolo o di influencer. Questa volta ad esprimere la propria opinione politica è stata la presentatrice, che ha detto la sua scagliandosila leader di FdIin un’intervista per il Corriere della Sera a firma di Renato Franco. Ecco le sue parole.: “Mi fa, non condivido il suo tipo di politica”, sempre in prima linea a sostegno del ...

