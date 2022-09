Vaiolo scimmie | Ue acquista altre 170mila dosi di vaccino

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) - L'Unione europea si è assicurata 170.920 ulteriorideldi terza generazione di Bavarian Nordic per rispondere all'attuale epidemia didellee soddisfare il fabbisogno più immediato. Queste ulteriorisaranno disponibili per la consegna entro la fine dell'anno. Lo rende noto la stessa Commissione Ue, ricordando che il numero totale dite direttamente dall'Unione per gli Stati membri sale così a 334.540. I vaccini contro ildellegiàti e finanziati dall'Ue continuano intanto a essere distribuiti nelle prossime settimane e nei prossimi mesi agli Stati membri dell'Ue, alla Norvegia e all'Islanda, si legge ancora nella ...

Individuate sul territorio regionale le sedi per la somministrazione del vaccino Sul territorio ligure sono state individuate le seguenti sedi vaccinali: Asl1 : Ospedale di Sanremo ambulatorio