Vaccino bivalente per Covid-19 | cosa cambia e a chi servirà

Leggi su dilei

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Immaginate una passeggiata in strada. Vi potrà capitare di incontrare persone che conoscete e altre che non avete mai visto, ma di cui avete memoria perché magari le avete ascoltate in Tv o avete visto il loro volto sul giornale. Nel mondo degli anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2, accade qualdi simile. Ci sono ovviamente virus che non sono mai stati incontrati e quindi sono fuori dai radar. Ma più spesso i nostri “difensori” invisibili imparano a conoscere componenti specifiche del virus o attraverso l’infezione naturale o tramite la vaccinazione. I richiami nei confronti del ceppo responsabile di-19 servono proprio a “riaccendere” questa attenzione da parte del sistema difensivo che, quindi, riesce a reagire in modo efficiente all’eventuale contatto dell’organismo con il virus. In questo periodo si sta sviluppando sempre di più ...