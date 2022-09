Vacanze e pharma-shopping, l'ultima tendenza dei russi in Turchia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle farmacie turche fanno incetta di medicinali, difficilmente reperibili nel loro paese e soprattutto molto più costosi. A riprova che le sanzioni occidentali stanno erodendo l’economia russa e le condizioni di vita di larga parte della popolazione Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nelle farmacie turche fanno incetta di medicinali, difficilmente reperibili nel loro paese e soprattutto molto più costosi. A riprova che le sanzioni occidentali stanno erodendo l’economia russa e le condizioni di vita di larga parte della popolazione

