Vacanze all' estero | in aumento le prenotazioni per Ibiza | Maiorca e Indonesia

(Roma, 7/9/22) - Roma, 7 Settembre 2022 – Con l'arrivo dell'estate è tornata anche la voglia di viaggiare degli italiani, nonostante lo spettro di una crisi energetica in pieno inverno e la possibile recrudescenza dei contagi. Secondo il portale di prenotazione voli eDreams, la metà delle partenze si è registrata a giugno, mentre il 28% ha scelto luglio e soltanto il 22% agosto, con Ibiza che si posiziona tra le 5 destinazioni più richieste nel Mediterraneo. Secondo Volagratis, invece, nell'estate 2022 gli italiani voleranno di più in Europa, spendendo circa il 14% in più rispetto allo scorso anno. La località preferita per il motore di ricerca di voli e Vacanze è Maiorca, insieme ad altre mete del Mediterraneo come Malta e Barcellona. In aumento anche il numero di turisti che sceglie di viaggiare in totale autonomia.

