«Usate il cervello, non votate la destra»: l'appello di Melenchon all'assemblea di Unione popolare con de Magistris

«Resistenza, resistenza, resistenza». Con il pugno alzato, Jean-Luc Melenchon ha lanciato un coro davanti alle 300 persone riunite in piazza dei Consoli, nel quartiere romano del Quadraro, per l'assemblea pubblica organizzata da Unione popolare. Il presidente de La France Insoumise e di Nouvelle union populaire écologique et sociale, il partito francese di sinistra radicale, ha preso parte all'evento organizzato dall'alleanza formata da Autonomia, Potere al Popolo e Rifondazione Comunista, rispondendo all'invito di Luigi de Magistris. «L'Italia ha una fortuna ad avere Unione popolare, se voi non ci foste non ci sarebbe nessuno per resistere, voi state costruendo il vero futuro per l'Italia», ha detto Melenchon in piedi sul tavolo. «Luigi è un buon leader, non bisogna ...

