US Open, Berrettini eliminato: «Ho giocato veramente male» (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tennista romano è uscito di scena ai quarti degli US Open Amareggiato Matteo Berrettini che nella giornata di ieri, 6 settembre, è uscito di scena ai quarti degli US Open per mano di Ruud. Non una partita brillante, ma credito anche al norvegese, cresciuto tantissimo e che ora potrebbe diventare, o lui o Alcaraz, numero uno al mondo. «Lui ha avuto il miglior inizio possibile, e io l’ho aiutato.Lui ha giocato veramente bene, e io ho giocato veramente male. Probabilmente è stata la mia peggiore giornata nel torneo nel momento più importante. Ho combattuto, ma non è stato abbastanza. Non sentivo il mio gioco, la mia mentalità, lui sembrava stare benissimo. Ha giocato una gran partita, gliel’ho detto. Non credo ci sia molto da ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il tennista romano è uscito di scena ai quarti degli USAmareggiato Matteoche nella giornata di ieri, 6 settembre, è uscito di scena ai quarti degli USper mano di Ruud. Non una partita brillante, ma credito anche al norvegese, cresciuto tantissimo e che ora potrebbe diventare, o lui o Alcaraz, numero uno al mondo. «Lui ha avuto il miglior inizio possibile, e io l’ho aiutato.Lui habene, e io ho. Probabilmente è stata la mia peggiore giornata nel torneo nel momento più importante. Ho combattuto, ma non è stato abbastanza. Non sentivo il mio gioco, la mia mentalità, lui sembrava stare benissimo. Hauna gran partita, gliel’ho detto. Non credo ci sia molto da ...

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia ci sono due azzurri ai quarti dello #USOpen: #Berrettini e #Sinner, ci fate sognare… - Eurosport_IT : Gli US Open di Matteo finiscono qui ?? #Berrettini | #USOpen | #EurosportTENNIS - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSAMENTE MATTEOOO ?????? Berrettini soffre a lungo contro Davidovich Fokina ma nel quinto set ritrova il su… - sportface2016 : #USOpen | Paolo #Bertolucci: “Non mi ha sorpreso la sconfitta di #Berrettini, non si stava esprimendo al meglio” - danyvale8827 : Ieri su Spotify ho trovato questa playlist Matteo #Berrettini ho pensato a te -