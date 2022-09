Una vita anticipazioni: il piano di Dori, Genoveva vuole abortire ma Aurelio la spia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle di Una vita che andranno in onda nelle prossime settimane e come sempre, non mancano le anticipazioni che ci rivelano proprio tutti i dettagli e che ci permettono di scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Iniziamo come sempre dalla trama della puntata di domani, 8 settembre 2022. Nella prossima puntata di Una vita vedremo come Ramon e Fidel cercheranno di avere delle informazioni sulla bomba ma Leonardo non parla. Siamo vicini anche a una volta che potrebbe coinvolgere Aurelio? Per il momento no…Nel frattempo Genoveva cerca ancora un modo per abortire anche se non ha trovato la persona per poterlo fare, di una cosa è certa: non metterà al mondo un figlio di Aurelio. E adesso vediamo la trama della puntata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 settembre 2022) Saranno puntate ricche di colpi di scena quelle di Unache andranno in onda nelle prossime settimane e come sempre, non mancano leche ci rivelano proprio tutti i dettagli e che ci permettono di scoprire quelle che sono le ultime news da Acacias 38. Iniziamo come sempre dalla trama della puntata di domani, 8 settembre 2022. Nella prossima puntata di Unavedremo come Ramon e Fidel cercheranno di avere delle informazioni sulla bomba ma Leonardo non parla. Siamo vicini anche a una volta che potrebbe coinvolgere? Per il momento no…Nel frattempocerca ancora un modo peranche se non ha trovato la persona per poterlo fare, di una cosa è certa: non metterà al mondo un figlio di. E adesso vediamo la trama della puntata ...

teatrolafenice : ?? «Basta un istante per fare un eroe, ma è necessaria una vita intera per fare un uomo onesto» (Paul Brulat). Buon… - AlexBazzaro : Iniziano con gli spin del “consumare meno per una vita più felice e per il bene comune”. Sarà un inverno lungo… - RaiCultura : Il #6settembre 2007 ci lasciava Luciano #Pavarotti, che è stato molto di più di uno dei maggiori tenori di tutti i… - grvenflwr : c’è davvero che rottura di coglioni ma vi fate una vita??? - bildarte : RT @Lory75808366: @SereDomenici E tutto a tasselli - l’igiene è stata una delle più importanti scoperte per evitare malattie e migliorare l… -