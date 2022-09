Una giornalista Mediaset da 30mila followers è caduta vittima del phishing su Instagram (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vi abbiamo parlato più volte dei problemi causati dal phishing su Instagram. A volte, nei DM, si viene raggiunti da annunci pubblicitari ingannevoli, che invitano a cliccare su link che rappresentano collegamenti a siti che acquisiscono i dati personali degli utenti. A volte, sempre nei DM, ci arrivano presunte richieste d’aiuto da parte di persone che si spacciano per nostri conoscenti e che, attraverso questa tecnica di social engineering, arrivano a ottenere preziose informazioni sul nostro account, riuscendo a impossessarsene. Di una truffa simile sarebbe stata vittima – secondo quanto riportato dal Messaggero – una giornalista Mediaset hackerata. Il suo profilo Instagram, da 30mila followers, non risponderebbe più ai suoi comandi, dal momento che ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 settembre 2022) Vi abbiamo parlato più volte dei problemi causati dalsu. A volte, nei DM, si viene raggiunti da annunci pubblicitari ingannevoli, che invitano a cliccare su link che rappresentano collegamenti a siti che acquisiscono i dati personali degli utenti. A volte, sempre nei DM, ci arrivano presunte richieste d’aiuto da parte di persone che si spacciano per nostri conoscenti e che, attraverso questa tecnica di social engineering, arrivano a ottenere preziose informazioni sul nostro account, riuscendo a impossessarsene. Di una truffa simile sarebbe stata– secondo quanto riportato dal Messaggero – unahackerata. Il suo profilo, da, non risponderebbe più ai suoi comandi, dal momento che ...

ruiu19 : Grazie all’amico @FBiasin che mi ha dato la possibilità di provare a descrivere una persona eccezionale di una fami… - ilfoglio_it : I ventidue anni che il giornalista russo Ivan Safronov dovrà trascorrere in una colonia penale sono un avvertimento… - SimoneAlliva : Leggo su alcune testate online 'la teoria social di Alliva'. No, è una domanda da giornalista: come ha fatto a sa… - giornalettismo : Il #gramhacking e le vittime blasonate su #instagram. L'ultima a essere preda di #phishing sarebbe stata una gior… - Vagans82 : RT @GuidoCrosetto: Non sto seguendo @diMartedi e @La7tv ma mi arriva questo messaggio, da una giornalista autorevole, di sinistra: https://… -