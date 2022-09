Una gelateria dentro alla Basilica papale di Santa Maria Maggiore | affidata a una multinazionale senza gara d’appalto

(Di mercoledì 7 settembre 2022) La messa è finita, mangiate il gelato. Potrebbe essere questo il nuovo congedo delle celebrazioni eucaristiche nelladiin Roma, visto che in un cortile all’interno dell’edificio sacro, in zona extraterritoriale, è stata aperta una. Un’idea per battere cassa, voluta da monsignor Rolandas Makrickas, nominatofine del 2021 da Papa Francesco “commissario straordinario, donec aliter provideatur, con la responsabilità di curare la gestione economica dei beni del capitolo delladi”. Una decisione “per rispondere alle particolari complessità della gestione economica e finanziaria del capitolo, acuite ...

