Un posto al sole, trama 7 settembre 2022: il mistero di Adele (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il personaggio di Adele sarà al centro dell'episodio di Un posto al sole di mercoledì 7 settembre 2022, come rivela la trama. La mamma di Susanna, infatti, desterà grande preoccupazione in Angela e Giulia. Le due donne, in particolare, inizieranno a preoccuparsi a causa dell'irreperibilità della Picardi e decideranno di agire, precipitandosi a casa sua per scoprire cosa le sia accaduto. Dal canto loro, le sorelle Cirillo saranno alle prese con la scelta perentoria di Niko di intraprendere una guerra legale contro Micaela. Il giovane Poggi, infatti, sconvolto e disperato per la morte improvvisa di Susanna, di fronte all'ennesima leggerezza della gemella, ha deciso di alzare la testa e tenere la ragazza fuori dalla vita di Jimmy, affinché il bambino non vada incontro ad una nuova ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il personaggio disarà al centro dell'episodio di Unaldi mercoledì 7, come rivela la. La mamma di Susanna, infatti, desterà grande preoccupazione in Angela e Giulia. Le due donne, in particolare, inizieranno a preoccuparsi a causa dell'irreperibilità della Picardi e decideranno di agire, precipitandosi a casa sua per scoprire cosa le sia accaduto. Dal canto loro, le sorelle Cirillo saranno alle prese con la scelta perentoria di Niko di intraprendere una guerra legale contro Micaela. Il giovane Poggi, infatti, sconvolto e disperato per la morte improvvisa di Susanna, di fronte all'ennesima leggerezza della gemella, ha deciso di alzare la testa e tenere la ragazza fuori dalla vita di Jimmy, affinché il bambino non vada incontro ad una nuova ...

Elindor24 : RT @SoleInvitto: posto, là dove non brilla mai il sole?” Rendetevi conto: ENI, il cui azionista di maggioranza relativa è lo Stato italiano… - sport_viterbo : IL PESCARA E GLI SPAREGGI PER LA SERIE A DEL ’77 - infoitcultura : Un Posto Al Sole Anticipazioni Settimanali dal 12 al 16 settembre - MiticoPanda : @MiticoPanda #uominiedonne #grandefratellovip #fairylu #BallandoConLeStelle #emmamarrone Anticipazioni settimanali… - vii_tts : RT @books_28: ~I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole~ -