Un posto al sole anticipazioni, nuovo amore per Michele: arriva proprio lei (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ultima stagione che sta andando in onda su Rai3 di Un posto al sole ha visto un’inizio turbolento con la morte di Susanna e sconvolgenti cambiamenti per Niko. Eppure, per la gioia dei telespettatori affezionati alla fiction non mancheranno anche belle novità in arrivo nei nuovi episodi della soap opera. Ecco di chi si innamorerà … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’ultima stagione che sta andando in onda su Rai3 di Unalha visto un’inizio turbolento con la morte di Susanna e sconvolgenti cambiamenti per Niko. Eppure, per la gioia dei telespettatori affezionati alla fiction non mancheranno anche belle novità in arrivo nei nuovi episodi della soap opera. Ecco di chi si innrà … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

