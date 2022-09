Un Frecciarossa dedicato al Generale Dalla Chiesa attraverserà l’Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Un Frecciarossa dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con l’immagine del suo volto e una sua celebre frase impresse sulle fiancate del treno, viaggerà fino al 31 ottobre lungo la rotta ferroviaria Torino-Reggio Calabria per commemorarne il sacrificio a 40 anni dal brutale eccidio di via Isidoro Carini a Palermo.La presentazione del treno è avvenuta oggi alla stazione di Roma Termini in una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata, Teo Luzi e l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris.Il Frecciarossa reca una livrea esterna sulla quale è stato riprodotto il volto del ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – UnalCarlo Alberto, con l’immagine del suo volto e una sua celebre frase impresse sulle fiancate del treno, viaggerà fino al 31 ottobre lungo la rotta ferroviaria Torino-Reggio Calabria per commemorarne il sacrificio a 40 anni dal brutale eccidio di via Isidoro Carini a Palermo.La presentazione del treno è avvenuta oggi alla stazione di Roma Termini in una cerimonia alla quale hanno partecipato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il Comandantedell’Arma dei Carabinieridi Corpo d’Armata, Teo Luzi e l’amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris.Ilreca una livrea esterna sulla quale è stato riprodotto il volto del ...

