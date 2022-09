Un comando spaziale e forze armate comuni Dodici idee per la Difesa Ue

Leggi su formiche

(Di mercoledì 7 settembre 2022)proposte per favorire un’accelerazione verso una politica estera e dicomune europea, prendendo in considerazione non solo i fattori politici e geostrategici, ma anche gli impatti economici e finanziari sul sistema europeo. È quanto contenuto nella ricerca di Ambrosetti Club, “Politica estera ecomune per l’Europa: sfide e opportunità per l’Italia e l’Unione europea”, presentato al 48esimo Forum di Cernobbio. Il documento, in particolare, riconosce come la definizione di una politica estera e diper l’Europa sia diventata una questione non più rimandabile, che impatta sugli interessi politici e la crescita economica del Vecchio continente, non solo dal punto di vista domestico, ma anche internazionale. Il contesto geopolitico Il paper parte dalla considerazione che lo scacchiere ...