Un altro domani anticipazioni: Julia confessa tutto (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un altro domani anticipazioni, Julia confessa tutto: ecco cosa succede nella telenovela spagnola nella puntata di oggi. Anche oggi vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Un altro domani, telenovela spagnola (secondo dopo Una Vita) in onda su Canale 5; non mancheranno le emozioni anche per oggi, mercoledì 7 settembre. Un altro domani anticipazioni, Julia confessa? Ecco cosa succede.Come al solito, le trame seguiranno sia Julia nel presente, alle prese col segreto della gravidanza, sia Carmen a Rio Muni, nel passato, dopo la festa di fidanzamento con Victor. Cosa succede? Julia a quanto ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 7 settembre 2022) Un: ecco cosa succede nella telenovela spagnola nella puntata di oggi. Anche oggi vi riportiamo leper la nuova puntata di Un, telenovela spagnola (secondo dopo Una Vita) in onda su Canale 5; non mancheranno le emozioni anche per oggi, mercoledì 7 settembre. Un? Ecco cosa succede.Come al solito, le trame seguiranno sianel presente, alle prese col segreto della gravidanza, sia Carmen a Rio Muni, nel passato, dopo la festa di fidanzamento con Victor. Cosa succede?a quanto ...

