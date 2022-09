Ultime Notizie – Venezia 2022, Alice Diop: “Racconto un infanticidio che è anche politico” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questa è una storia complessa di due donne di colore. Ho permesso loro di poter essere ascoltate in tutte le loro incertezze, insicurezze e timidezze. In un certo senso è anche qualcosa di molto politico”. A parlare è Alice Diop, regista dell’unica opera prima presente all’interno del concorso ufficiale di Venezia 79. S’intitola ‘Saint-Omer’, come il comune che ospita il tribunale dove si svolge il processo di Laurence Coly, interpretata dalla superlativa Guslagie Malanda, una donna accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi abbandonata all’arrivo dell’alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. Ad assistere al processo, tra i tanti, anche una giovane scrittrice, interpretata dall’altrettanto brava Kayije Kagame. “Nel giugno del 2016 ho ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questa è una storia complessa di due donne di colore. Ho permesso loro di poter essere ascoltate in tutte le loro incertezze, insicurezze e timidezze. In un certo senso èqualcosa di molto”. A parlare è, regista dell’unica opera prima presente all’interno del concorso ufficiale di79. S’intitola ‘Saint-Omer’, come il comune che ospita il tribunale dove si svolge il processo di Laurence Coly, interpretata dalla superlativa Guslagie Malanda, una donna accusata di aver ucciso la figlia di quindici mesi abbandonata all’arrivo dell’alta marea su una spiaggia nel nord della Francia. Ad assistere al processo, tra i tanti,una giovane scrittrice, interpretata dall’altrettanto brava Kayije Kagame. “Nel giugno del 2016 ho ...

