Ultime Notizie – Usa, Washington Post: “A Mar-a-Lago documenti su nucleare Paese straniero” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli agenti del Fbi che il mese scorso hanno perquisito la residenza e il club privato dell’ex presidente americano Donald Trump a Mar-a-Lago hanno trovato un documento che dettaglia le difese militari di un governo straniero, comprese le sue capacità nucleari. A riportarlo è il Washington Post, citando persone a conoscenza della questione. Un fatto – aggiunge – che sottolinea le preoccupazioni dei funzionari di intelligence statunitense sul materiale classificato nascosto nella proprietà della Florida. Alcuni dei documenti sequestrati descrivono in dettaglio operazioni statunitensi top-secret, considerate così strettamente riservate che molti alti funzionari della sicurezza nazionale ne sono tenuti all’oscuro. Solo il presidente, alcuni membri del suo gabinetto o funzionari di livello che si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli agenti del Fbi che il mese scorso hanno perquisito la residenza e il club privato dell’ex presidente americano Donald Trump a Mar-a-hanno trovato un documento che dettaglia le difese militari di un governo, comprese le sue capacità nucleari. A riportarlo è il, citando persone a conoscenza della questione. Un fatto – aggiunge – che sottolinea le preoccupazioni dei funzionari di intelligence statunitense sul materiale classificato nascosto nella proprietà della Florida. Alcuni deisequestrati descrivono in dettaglio operazioni statunitensi top-secret, considerate così strettamente riservate che molti alti funzionari della sicurezza nazionale ne sono tenuti all’oscuro. Solo il presidente, alcuni membri del suo gabinetto o funzionari di livello che si ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 17.574 i nuovi casi e 57 i morti. Il tasso di positività è al 10,7%. I tampon… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Letta: “Pd ribalterà pronostici e sondaggi” - #Ultime #Notizie #Elezioni #Letta: - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 17.574 i nuovi casi e 57 i morti. Il tasso di positività è al 10,7%. I tamponi effe… -