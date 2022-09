Ultime Notizie – Usa, testato missile balistico intercontinentale (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno lanciato un missile balistico intercontinentale dalla base dell’Aeronautica di Vandenberg, in California, nell’ambito dei test di routine che conducono periodicamente. Il lancio del missile Minuteman III è avvenuto all’1.13 per confermare e verificare “l’efficacia, la preparazione e la precisione del sistema d’arma” si legge in una nota. Prima del test, il Pentagono ha informato la Russia, sulla base del Trattato Start tra le due potenze. Il lancio, previsto da tempo, è il secondo in un mese dopo quello del 16 agosto scorso, che era stato rinviato di 12 giorni, nel tentativo di allentare le tensioni con la Cina dopo la visita ai primi del mese a Taiwan della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Gli Stati Uniti hanno lanciato undalla base dell’Aeronautica di Vandenberg, in California, nell’ambito dei test di routine che conducono periodicamente. Il lancio delMinuteman III è avvenuto all’1.13 per confermare e verificare “l’efficacia, la preparazione e la precisione del sistema d’arma” si legge in una nota. Prima del test, il Pentagono ha informato la Russia, sulla base del Trattato Start tra le due potenze. Il lancio, previsto da tempo, è il secondo in un mese dopo quello del 16 agosto scorso, che era stato rinviato di 12 giorni, nel tentativo di allentare le tensioni con la Cina dopo la visita ai primi del mese a Taiwan della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

