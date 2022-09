Ultime Notizie – Ucraina, Usa: “Deportati in Russia centinaia di migliaia di ucraini” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dall’inizio della guerra, la Russia avrebbe trasferito con la forza “centinaia di migliaia” di ucraini, “Deportati anche in zone remote”. Lo ha denunciato l’ambasciatrice statunitense all’Onu, Linda Thomas Greenfield, citando il lavoro fatto da giornalisti e gruppi per i diritti umani, che hanno documentato gli spostamenti dall’inizio della guerra, con civili costretti ad attraversare il confine con la Russia e altri in aree dell’Ucraina occupate dalla Russia. “Abbiamo le prove che i russi hanno trasferito centinaia di migliaia di cittadini ucraini, compresi i bambini – ha dichiarato Thomas-Greenfield alla radio americana Npr -. Vengono interrogati, detenuti e Deportati con la forza. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Dall’inizio della guerra, laavrebbe trasferito con la forza “di” di, “anche in zone remote”. Lo ha denunciato l’ambasciatrice statunitense all’Onu, Linda Thomas Greenfield, citando il lavoro fatto da giornalisti e gruppi per i diritti umani, che hanno documentato gli spostamenti dall’inizio della guerra, con civili costretti ad attraversare il confine con lae altri in aree dell’occupate dalla. “Abbiamo le prove che i russi hanno trasferitodidi cittadini, compresi i bambini – ha dichiarato Thomas-Greenfield alla radio americana Npr -. Vengono interrogati, detenuti econ la forza. ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - zazoomblog : Ultime Notizie – Rifiuti Coripet: “Consorziati rappresentano oltre 50% immesso al consumo” - #Ultime #Notizie… - vatenacttencass : elezioni politiche 2022 ultime notizie oggi -