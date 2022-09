Ultime Notizie – Takeda Italia, Andrea Degiorgi a capo Business Unit Rare (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo vertice della Business Unit Rare di Takeda Italia: è Andrea Degiorgi a guidare, dal primo luglio, il ramo d’azienda, costituito a fine 2021, per consolidare l’impegno della società farmaceutica sul fronte delle malattie Rare allineando, in un unico team, tutte le risorse necessarie a trasformare nei prossimi anni il trattamento di patologie poco diffuse e ancora troppo poco conosciute. Lo comunica l’azienda in una nota. Tra le principali sfide che Degiorgi dovrà affrontare: garantire la disponibilità e l’appropriatezza d’uso di terapie innovative per malattie spesso prive di opzioni; dare risposte adeguate alle necessità quotidiane incontrate dai pazienti e dai loro caregiver; collaboRare con le Istituzioni per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Nuovo vertice delladi: èa guidare, dal primo luglio, il ramo d’azienda, costituito a fine 2021, per consolidare l’impegno della società farmaceutica sul fronte delle malattieallineando, in un unico team, tutte le risorse necessarie a trasformare nei prossimi anni il trattamento di patologie poco diffuse e ancora troppo poco conosciute. Lo comunica l’azienda in una nota. Tra le principali sfide chedovrà affrontare: garantire la disponibilità e l’appropriatezza d’uso di terapie innovative per malattie spesso prive di opzioni; dare risposte adeguate alle necessità quotidiane incontrate dai pazienti e dai loro caregiver; collabocon le Istituzioni per ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - zazoomblog : Ultime Notizie – Rifiuti Coripet: “Consorziati rappresentano oltre 50% immesso al consumo” - #Ultime #Notizie… - vatenacttencass : elezioni politiche 2022 ultime notizie oggi -