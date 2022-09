Ultime Notizie – Sondaggi politici, elezioni 2022: M5S sopra la Lega, Terzo Polo al 7,7% (Di mercoledì 7 settembre 2022) elezioni 2022, “Porta a Porta pubblica il Sondaggio realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto Sondaggi, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,3 % (+0,8). Al secondo posto il PD+Art 1-PSI al 19,5% (-0,5), segue il M5s al 13,5 (+1) la Lega con il 13% (-0,5), Azione – Italia Viva 7,7% (-0,3), Forza Italia al 6,9 (-0,6) %, Sinistra Italiana-Europa Verde 2,7% (-0,3), Italexit per l’Italia 2,7 (+0,7), Noi Moderati 2.5% (-), Impegno Civico 2,2 (+0,7) +Europa 1,3% (-0,7). Gli indecisi scenderebbero di 2 punti, al 28%”. E’ quanto si legge in un comunicato. “Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi-Lega-Fi- Noi moderati) raggiungerebbe il 46,7% ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022), “Porta a Porta pubblica ilo realizzato dall’Istituto Demoscopico Noto, relativo alle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi sarebbe il primo partito italiano con il 24,3 % (+0,8). Al secondo posto il PD+Art 1-PSI al 19,5% (-0,5), segue il M5s al 13,5 (+1) lacon il 13% (-0,5), Azione – Italia Viva 7,7% (-0,3), Forza Italia al 6,9 (-0,6) %, Sinistra Italiana-Europa Verde 2,7% (-0,3), Italexit per l’Italia 2,7 (+0,7), Noi Moderati 2.5% (-), Impegno Civico 2,2 (+0,7) +Europa 1,3% (-0,7). Gli indecisi scenderebbero di 2 punti, al 28%”. E’ quanto si legge in un comunicato. “Noto ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il Centrodestra (Fdi--Fi- Noi moderati) raggiungerebbe il 46,7% ...

