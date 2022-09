Ultime Notizie Roma del 07-09-2022 ore 18:10 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterina di posto che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale nel quadro caratterizzato dalle sanzioni adottate nei confronti di Mosca il numero uno del Cremlino come riferiscono i media sostiene che l’inflazione in Russia è in calo mentre è in aumento nei paesi occidentali nella sua accusa Putin ha sostenuto che le sanzioni contro Mosca invasione dell’Ucraina sono una minaccia per il mondo intero mi riferisco a incalzata l’entusiasmo dell’Occidente i suoi tentativi aggressivi di costringere altri paesi verso il suo modello di comportamento di derubarli della sovranità imporre loro la sua volontà per Putin e quindi la Russia sta resistendo bene alle aggressioni ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 7 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno nuovamente gli asterina di posto che il presidente russo Vladimir Putin ha accusato i paesi occidentali di condurre politiche che minano le fondamenta del sistema economico globale nel quadro caratterizzato dalle sanzioni adottate nei confronti di Mosca il numero uno del Cremlino come riferiscono i media sostiene che l’inflazione in Russia è in calo mentre è in aumento nei paesi occidentali nella sua accusa Putin ha sostenuto che le sanzioni contro Mosca invasione dell’Ucraina sono una minaccia per il mondo intero mi riferisco a incalzata l’entusiasmo dell’Occidente i suoi tentativi aggressivi di costringere altri paesi verso il suo modello di comportamento di derubarli della sovranità imporre loro la sua volontà per Putin e quindi la Russia sta resistendo bene alle aggressioni ...

