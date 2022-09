Ultime Notizie – Pnrr, ‘Italia domani si fa insieme’ il nuovo spot approda su tv, radio e social (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prende il via la nuova campagna su Italia domani/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle ore 08 di domani parte una campagna articolata in uno spot generalista (https://youtu.be/5NYPTQ6obCE) cui seguiranno 6 spot tematici dedicati alle singole missioni del Piano: il claim della campagna, che andrà in onda su tv-canali social-radio-canali partner, è ‘Italia domani si fa insieme’. Lo spot, della durata di mezzo minuto, ricorda ai cittadini e agli Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lo spot fa parte di una campagna di comunicazione che ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Prende il via la nuova campagna su Italia/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Dalle ore 08 diparte una campagna articolata in unogeneralista (https://youtu.be/5NYPTQ6obCE) cui seguiranno 6tematici dedicati alle singole missioni del Piano: il claim della campagna, che andrà in onda su tv-canali-canali partner, èsi fa. Lo, della durata di mezzo minuto, ricorda ai cittadini e agli Enti territoriali come restare costantemente informati e proseguire nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le cui misure sono entrate nel vivo e sono soggette a scadenza. Lofa parte di una campagna di comunicazione che ...

