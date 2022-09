Ultime Notizie – Pioggia e grandine al Nord, caldo al Sud: previsioni meteo Italia (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna la Pioggia con il rischio di grandine, con un peggioramento del meteo in Italia che si inserisce nel quadro variegato dell’Europa. Il settore Nord-occidentale è colpito da giorni dal ciclone Peggy, in Italia per ora si registra una coda dell’estate con 37-38°C al sud e 33°C anche a Roma. Sull’Europa orientale invece sembra di essere già a novembre con massime di 10°C a Mosca e anomalie di -8/-9°C rispetto al clima del periodo, dalla Polonia all’Ucraina. In questo contesto, il meteo Italiano dei prossimi giorni sarà governato dalla ‘decisione pigra’ del ciclone irlandese (Peggy) di spostarsi verso Est: dopo quasi una settimana il minimo di bassa pressione muoverà molto lentamente verso la Danimarca, seguendo l’abbassamento della Corrente a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Torna lacon il rischio di, con un peggioramento delinche si inserisce nel quadro variegato dell’Europa. Il settore-occidentale è colpito da giorni dal ciclone Peggy, inper ora si registra una coda dell’estate con 37-38°C al sud e 33°C anche a Roma. Sull’Europa orientale invece sembra di essere già a novembre con massime di 10°C a Mosca e anomalie di -8/-9°C rispetto al clima del periodo, dalla Polonia all’Ucraina. In questo contesto, ilno dei prossimi giorni sarà governato dalla ‘decisione pigra’ del ciclone irlandese (Peggy) di spostarsi verso Est: dopo quasi una settimana il minimo di bassa pressione muoverà molto lentamente verso la Danimarca, seguendo l’abbassamento della Corrente a ...

