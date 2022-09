Ultime Notizie – Mostra Venezia, l’hair stylist D’Antonio dà i voti alle dive: “Blanchett top, Deneuve orrenda” (Di mercoledì 7 settembre 2022) (dall’inviata Ilaria Floris) “Cate Blanchett per me vince su tutte: ha un’eleganza incredibile, è una grande signora e una grande donna e ha la dote, che poche hanno, di essere amata dalla gente ma di mantenere una grande semplicità. Certo, non era bella come l’avevo fatta io l’anno scorso”. Scatenato e in forma, Roberto D’Antonio, il maestro di look delle dive Veneziane, passa in rassegna, in una vivace intervista con l’Adnkronos, il look delle star in passerella dell’edizione 79 della Mostra di Venezia. “Penelope Cruz? Direi ‘non pervenuta‘ -dice D’Antonio- Lei, che avrebbe da giocare la carta e la forza dell’allure spagnolo e mediterraneo, passa dall’essere troppo condizionata da Hollywood, quindi troppo ‘baraccona’ e americana, alla quasi sciatteria anonima, come ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) (dall’inviata Ilaria Floris) “Cateper me vince su tutte: ha un’eleganza incredibile, è una grande signora e una grande donna e ha la dote, che poche hanno, di essere amata dalla gente ma di mantenere una grande semplicità. Certo, non era bella come l’avevo fatta io l’anno scorso”. Scatenato e in forma, Roberto, il maestro di look dellene, passa in rassegna, in una vivace intervista con l’Adnkronos, il look delle star in passerella dell’edizione 79 delladi. “Penelope Cruz? Direi ‘non pervenuta‘ -dice- Lei, che avrebbe da giocare la carta e la forza dell’allure spagnolo e mediterraneo, passa dall’essere troppo condizionata da Hollywood, quindi troppo ‘baraccona’ e americana, alla quasi sciatteria anonima, come ...

