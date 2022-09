Ultime Notizie – Mostra Venezia, l’arrivo di Salvini al Lido – Video (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, per assistere alla proiezione di “Franco Zeffirelli, conformista ribelle” della regista Anselma Dell’Olio. Il docufilm è prodotto dalla stessa Verdini. Il leader leghista ha raggiunto il Lido in motoscafo e poi con l’auto è arrivato fino all’entrata laterale del Palazzo del Casinò, salendo infine a piedi fino al terzo piano per la proiezione nella Sala Casinò. Salvini indossa lo smoking e Verdini un tailleur grigio scuro: i due sono entrati alla proiezione sorridenti e tenendosi per mano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Il segretario della Lega, Matteo, è arrivato alladel Cinema di, accompagnato dalla fidanzata Francesca Verdini, per assistere alla proiezione di “Franco Zeffirelli, conformista ribelle” della regista Anselma Dell’Olio. Il docufilm è prodotto dalla stessa Verdini. Il leader leghista ha raggiunto ilin motoscafo e poi con l’auto è arrivato fino all’entrata laterale del Palazzo del Casinò, salendo infine a piedi fino al terzo piano per la proiezione nella Sala Casinò.indossa lo smoking e Verdini un tailleur grigio scuro: i due sono entrati alla proiezione sorridenti e tenendosi per mano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore sono 17.574 i nuovi casi e 57 i morti. Il tasso di positività è al 10,7%. I tampon… - alfer1959 : Il MiTE pubblica il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale -