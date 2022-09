Ultime Notizie – Mostra Venezia, firmato protocollo intesa tra Ics e direzione Cinema e Audiovisivo Mic (Di mercoledì 7 settembre 2022) Presentato a Venezia, in occasione della 79esima Mostra d’Arte Cinematografica, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, il protocollo d’intesa tra l’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e la direzione generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura. “L’obiettivo della Convenzione è quello di rafforzare la reciproca collaborazione per promuovere l’espressione artistica, la formazione culturale e la comunicazione sociale anche attraverso le agevolazioni fiscali (tax credit) – si legge in una nota- il riconoscimento dei contributi automatici e selettivi, nonché la corresponsione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Presentato a, in occasione della 79esimad’Artetografica, presso l’Italian Pavilion dell’Hotel Excelsior, ild’tra l’Istituto per il Credito Sportivo, banca sociale per lo sviluppo sostenibile dell’Italia attraverso lo Sport e la Cultura, e lageneraledel ministero della Cultura. “L’obiettivo della Convenzione è quello di rafforzare la reciproca collaborazione per promuovere l’espressione artistica, la formazione culturale e la comunicazione sociale anche attraverso le agevolazioni fiscali (tax credit) – si legge in una nota- il riconoscimento dei contributi automatici e selettivi, nonché la corresponsione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - hiboss_hiboss : @FerrandiPietro @Napalm51 Le nostre scorte strategiche, secondo le ultime notizie, sarebbero di circa 45 giorni. Ossia fine ottobre. - BorroniAnna1 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina ultime notizie. #Kiev all’Onu, da #Mosca pressioni sul capo dell’Aiea ?? #Scholz sente #Zelensky, scambio su altr… -