Ultime Notizie – Lavoro e obbligo visita medica, cosa si rischia con rifiuto (Di mercoledì 7 settembre 2022) la legge prevede per i datori di Lavoro l’obbligo di garantire ai dipendenti una visita medica effettuata da un medico competente, nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro. Per il lavoratore è un diritto ma, in alcuni casi, anche un dovere, in particolare quando l’attività che svolge comporta dei rischi particolari si legge su laleggepertutti.it. Quindi, per il rifiuto della visita medica al Lavoro, cosa si rischia? Esistono due tipi di visita medica aziendale: quella preventiva o preassuntiva, che serve ad accertare l’idoneità del futuro dipendente alle mansioni che gli verranno affidate e ad escludere eventuali controindicazioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) la legge prevede per i datori dil’di garantire ai dipendenti unaeffettuata da un medico competente, nell’ambito della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di. Per il lavoratore è un diritto ma, in alcuni casi, anche un dovere, in particolare quando l’attività che svolge comporta dei rischi particolari si legge su laleggepertutti.it. Quindi, per ildellaalsi? Esistono due tipi diaziendale: quella preventiva o preassuntiva, che serve ad accertare l’idoneità del futuro dipendente alle mansioni che gli verranno affidate e ad escludere eventuali controindicazioni ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - ItaliaStartUp_ : Borse in rosso, attesa per Fed aggressiva spinge al rialzo il dollaro - Il Sole 24 ORE - corgiallorosso : #Mourinho torna a parlare ai microfoni dell’UEFA -