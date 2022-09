Ultime Notizie – Gb, Truss a Downing Street: “Con alleati difenderemo libertà nel mondo” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primo discorso al Paese da Downing Street per il nuovo Primo ministro britannico Liz Truss, che si è detta “onorata” dell’incarico ricevuto “in questo momento cruciale per il nostro Paese”. “Insieme ai nostri alleati difenderemo la libertà e la democrazia in tutto il mondo” perché “non possiamo avere sicurezza in casa senza sicurezza all’estero”, ha quindi assicurato, per poi anticipare: “Già questa settimana affronterò il problema delle bollette”. Annunciando un “piano audace” per far crescere l’economia attraverso il taglio delle tasse, Truss ha quindi affermato che farà in modo che le “persone non avranno bollette del gas e della luce che non possono permettersi”, sottolineando di voler agire “fin dal primo momento sulla crisi energetica”. Una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) Primo discorso al Paese daper il nuovo Primo ministro britannico Liz, che si è detta “onorata” dell’incarico ricevuto “in questo momento cruciale per il nostro Paese”. “Insieme ai nostrilae la democrazia in tutto il” perché “non possiamo avere sicurezza in casa senza sicurezza all’estero”, ha quindi assicurato, per poi anticipare: “Già questa settimana affronterò il problema delle bollette”. Annunciando un “piano audace” per far crescere l’economia attraverso il taglio delle tasse,ha quindi affermato che farà in modo che le “persone non avranno bollette del gas e della luce che non possono permettersi”, sottolineando di voler agire “fin dal primo momento sulla crisi energetica”. Una ...

sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - Corriere : Brunetta: «Non mi candido, decisione non facile, dolorosa. Torno a fare il professore» - zazoomblog : Ultime Notizie – Elezioni 2022 Letta: “Chi non vota Pd vota Meloni e Salvini” - #Ultime #Notizie #Elezioni #Letta: - AleCamarca : Va bene aumentare i ticket parcheggi a #Roma ma solo se s'implementa la #Metro, si costruiscono parcheggi a prezzi… -