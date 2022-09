Ultime Notizie – Gas Italia, Cingolani: "Piano risparmi è sostenibile" (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Il Piano per ridurre i consumi di gas in Italia è sostenibile e può garantire un rilevante risparmio di risorse. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un’intervista a Radio Capital. ”Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario si risparmia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto un Piano per abitazioni private che non è draconiano, ma sostenibile. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare un Piano per i consumi industriali”, dice Cingolani. La Russia prospetta il “suicidio economico” dell’Italia per ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 7 settembre 2022) (Adnkronos) – Ilper ridurre i consumi di gas ine può garantire un rilevanteo di risorse. Lo sottolinea il ministro per la transizione ecologica, Roberto, in un’intervista a Radio Capital. ”Se la collettività si comporta in maniera sobria nei consumi energetici a livello volontario sia una quantità di gas che può arrivare quasi un terzo di quella che prendevamo prima dalla Russia ogni anno. Abbiamo fatto unper abitazioni private che non è draconiano, ma. Stiamo lavorando con le aziende e con Confindustria per fare unper i consumi industriali”, dice. La Russia prospetta il “suicidio economico” dell’per ...

